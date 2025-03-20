Мишустин заявил о необходимости быстро предоставлять льготы семьям военнослужащих

Мишустин: военнослужащие не должны тратить время на оформление положенных льгот

Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, их должны предоставлять быстро. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Во время встречи с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме он выразил надежду, что законодательная власть будет контролировать процесс оформления льгот.

«Здесь, конечно, очень важно, чтобы все меры поддержки реализовывались точно и быстро, чтобы и сами наши защитники не тратили время на оформление положенных им льгот», — сказал он.

20 марта лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области к участникам специальной военной операции (СВО).

Тем временем более миллиона обращений по оформлению документов и льгот для участников СВО поступило через портал «Госуслуги».

Ранее свердловского педагога лишили льгот после отправки в зону СВО.