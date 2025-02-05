В США женщина совратила 13-летнего мальчика и пообещала уйти от мужа ради него

Во Флориде арестовали 26-летнюю женщину за развратные действия в отношении ребенка. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, американка по имени Энджел Секстон длительное время переписывалась с 13-летним мальчиком. В декабре 2024 года, во время праздников, школьник приехал к ней.

После соития и проведенного вместе времени, он вернулся домой. Следующие несколько недель женщина продолжала флиртовать с ним, отправляя сообщения. В чате она призналась, что «бросит мужа ради него».

После задержания Секстон отрицала все обвинения, но позже призналась в содеянном. На данный момент она находится в следственном изоляторе под залогом в размере $25 тысяч (более 2,5 миллиона рублей).

До этого в Австралии учительницу обвинили в совращении учеников 16 и 17 лет. По версии следствия, педагог совратила старшего подростка у себя в автомобиле, таким же образом от действий женщины пострадал и второй.

Ранее в США дочь мэра совратила 15-летнего школьника.