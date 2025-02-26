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Учительницу заподозрили в сексуализированном насилии над 10 школьниками

Учительницу из США будут судить за растление 10 учеников
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Morgan County Sheriff

В США учительницу обвинили в сексуализированном насилии над учениками. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

С конца октября 2023 года Бриттани Фортинберри, 31-летняя замужняя мать четырех сыновей, работала замещающим учителем в школе Мартинсвилла, штат Индиана. Но прошлым летом на педагога пожаловалась бабушка ее 16-летнего ученика, которому, по ее словам, было всего 15, когда Фортинберри стала домогаться его.

Она отправляла подростку свои фото, угощала его наркотиками и даже принимала с ним душ во время совместной загородной поездки. Также женщина заявила несовершеннолетнему, что добровольно уйдет из жизни, если он расскажет кому-нибудь о происходящем. Подростка допросили, и он предположил, что жертвами могут быть от пяти до десяти человек.

Уже подтверждено, что педагог связывалась с двумя другими учениками средней школы через Snapchat и показывала им шест для стриптиза и секс-игрушки, которые затем обнаружили во время обыска в ее доме. Она также призналась мальчикам, что «мечтает заняться с ними сексом», а после ареста женщина заявила, что если бы не похудела, то не попала бы в беду.

Фортинберри отстранили от работы 22 августа 2024, после чего женщина подала заявление об увольнении. Сейчас она содержится под стражей без права освобождения под залог, а первое слушание по делу назначено на 27 февраля.

Ранее в Якутии преподаватель колледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить.

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