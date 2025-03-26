В Татарстане трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю

В Набережных Челнах трое мужчин совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, инцидент произошел в поселке ЗЯБ. Трое местных жителей совратили 17-летнюю девушку, а затем надругались над ней. Двое подозреваемых задержаны. Сейчас полиция устанавливает личность третьего мужчины. По предварительной информации, мужчины трудоустроены и работают в том числе на стройке.

До этого сообщалось, что в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их. Мужчина пригласил их в гости на съемную квартиру, где изнасиловал детей, снимая происходящее на видео.

Ранее жителя Воронежской области задержали за многолетнее развращение школьницы.