Житель российского поселка несколько лет развращал школьницу

В Воронежской области правоохранители задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщают «Вести Воронеж» в Telegram-канале.

По предварительной информации, мужчина, проживающий в одном из сел, начал совершать насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы в 2021 году. Тогда девочке было 12 лет. Действия предполагаемого преступника не были пресечены на протяжении четырех лет. Мужчину раскрыли лишь в феврале 2025 года.

До этого житель Оренбуржья получил 18 лет за изнасилование ребенка. Правоохранители доказали, что обвиняемый совершил «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего» в отношении несовершеннолетней, которой не исполнилось 14 лет.

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