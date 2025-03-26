«Скажется на пенсионном возрасте»: 40-летних россиян отказались считать молодежью

Профессор Сафонов: возраст молодежи до 40 лет повлияет на время выхода на пенсию

В России обсуждается перспектива повышения возраста молодежи до 40 лет. Однако на практике никакого положительного эффекта эта мера не принесет, зато с ее принятием повышение пенсионного возраста будет восприниматься нормально, предупредил в беседе с НСН экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Если россиян будут считать молодежью до 40 лет, то у них появится возможность участвовать в соответствующих грантах, также это частично расширит доступ к соцпрограммам, однако на этом плюсы заканчиваются, считает специалист.

«С социальной точки зрения трогать возраст не стоит, так как потом, возможно, будет нормально восприниматься и повышение пенсионного возраста», — пояснил он.

На демографии такое решение также не отразится, так как в плане поддержки молодых семей значение играют и другие факторы — в том числе, наличие детей, отметил Сафонов.

Молодыми традиционно считаются люди в стадии биологического развития. К тому же, медицинских показаний к введению такой меры на сегодняшний день нет — напротив, ряд заболеваний сильно «омолодился», подчеркнул эксперт.

«Поэтому так легко поступать с понятием «молодежь» не нужно», — заключил специалист.

Напомним, о возможном повышении возраста молодежи до 38 лет заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, этот шаг подтвердит готовность расширять меры поддержки молодых людей.

После этого депутат Госдумы Светлана Бассараб заявила, что это не последняя планка и установить ее могут на еще более солидный возраст. Одной из причин повышения возраста молодежи она назвала рост продолжительности жизни, а как следствие — увеличение времени, когда люди по факту являются работоспособными и молодыми.

Ранее в Госдуме оценили перспективу повышения возраста молодежи до 40 лет.