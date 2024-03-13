Глава ВЦИОМ допустил повышение возраста молодежи в России

В России могут причислить к молодежи людей в возрасте до 38 лет. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передал ТАСС.

«На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы <…> хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку», — отметил он, выступая на Международной выставке-форуме «Россия».

Федоров пояснил, что повышение возраста молодежи подтвердит, что Россия готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым гражданам. Он счел этот вопрос очень прагматическим, так как «все программы стоят денег».

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что, если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит должно располагать достаточными средствами на «реализацию всех обещаний».

До этого президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи обратил внимание на прическу с дредами у одного из участников, пошутив, что тоже хотел бы такую.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.