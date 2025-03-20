В Госдуме оценили перспективу повышения возраста молодежи до 40 лет

В России на сегодняшний день не обсуждается вопрос повышения возраста молодежи до 40 лет. Сначала нужно распространить молодежную политику в полной мере на россиян до 35 лет, а затем возвращаться к этой теме, заявил 360.ru первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Он напомнил, что это не новое предложение, но сейчас оно активно не обсуждается.

«Вопрос в том, что надо сперва объять всю молодежь до 35 лет. У нас очень активно работает государственная молодежная политика с подростковым периодом, со студенческим, с профессиональным образованием — скажем так, в среднем, до 25 лет. А после 25 и до 35 лет достаточно большой пробел», — пояснил депутат.

Такую ситуацию он объяснил тем, что в более зрелом возрасте от 25 до 35 лет жители начинают создавать семьи и строить карьеру, из-за чего работать с ними сложнее. После налаживания контакта с этим пластом молодых людей можно будет обсуждать перспективу повышения возраста молодежи, считает Киселев. По его словам, хотя в целом такие инициативы далеки от реализации, сегодня в отдельных отраслях уже реализуются проекты, направленные на людей до 40 лет. Например, в области образования, научной деятельности, программы поддержки ребят с инвалидностью, заключил парламентарий.

Напомним, о возможном повышении возраста молодежи до 38 лет заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, этот шаг подтвердит готовность расширять меры поддержки молодых людей.

После этого депутат Госдумы Светлана Бассараб заявила, что это не последняя планка и установить ее могут на еще более солидный возраст. Одной из причин повышения возраста молодежи она назвала рост продолжительности жизни, а как следствие – увеличение времени, когда люди по факту являются работоспособными и молодыми.

Ранее в России предложили применить опыт Китая для борьбы с игроманией молодежи.