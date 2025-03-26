Крымский депутат заявил о неспособности Украины гарантировать безопасность в Черном море

Цеков: Киев не способен гарантировать безопасность в Черном море

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что украинские власти не способны обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

По его словам, договоренности между Россией и США будут выполняться, но касательно Украины остается «большой вопрос», поэтому необходимо сохранять уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России на высоком уровне.

«Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму [президента Украины Владимира] Зеленского нет», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что Киеву верить нельзя, ведь он может исподтишка атаковать российские суда и регионы.

До этого глава МИД России Сергей Лавров, комментируя результаты переговоров в Эр-Рияде, заявил, что США понимают, что только они могут заставить Киев прекратить теракты и атаки на объекты РФ.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Ранее Лавров говорил, что Россия не может верить Киеву на слово.