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Блогер Блиновская обжаловала свой приговор

ТАСС: Блиновская обжаловала приговор
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Савеловский суд столицы, который рассматривал ее дело.

«В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на ее обвинительный приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде»‎, — сказали агентству.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В марте этого года сообщалось, что в колонии Блиновская сможет стать парикмахером. Как писал Telegram-канал Mash, блогершу могут отправить в Исправительную колонию №1 (ИК-1) в поселке Головино Владимирской области. В ней есть швейное производство. Там также можно обучиться профессии «парикмахер». Помимо этого, в ИК-1 есть номера для длительных свиданий с мужьями.

Ранее адвокат Блиновской раскрыла, с кем останутся дети блогерши.

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