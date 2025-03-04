Адвокат Блиновской раскрыла, с кем останутся дети блогерши

Адвокат автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Наталья Сальникова раскрыла в беседе с Daily Storm, что дети блогерши будут воспитываться ее родственниками.

У Елены Блиновской четверо детей: Всеволод (2009 года рождения), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020).

«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники», — заявила адвокат.

Сальникова добавила, что решение об обжаловании приговора пока не принято. Она должна согласовать позицию с Блиновской.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рудковская назвала суровым приговор Блиновской из-за маленьких детей.