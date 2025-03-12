Блиновская сможет стать парикмахером в колонии

Блогершу Елену Блиновскую могут отправить в Исправительную колонию №1 (ИК-1) в поселке Головино Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ИК-1 отправляют женщин, осужденных по экономическим статьям. Отмечается, что в колонии есть швейное производство. Там также можно обучиться профессии «парикмахер». Помимо этого, в ИК-1 есть номера для длительных свиданий с мужьями.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Блиновской раскрыла, с кем останутся дети блогерши.