В РАН выступили за увеличение возраста молодежи

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за увеличение возраста, до которого человек относится к молодежи. С таким предложением он выступил в интервью для РИА Новости.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил он.

По словам Онищенко, это решение обосновывается увеличением средней и ожидаемой продолжительности жизни и изменением половозрастной пирамиды. При этом он призвал вводить соответствующие законодательные изменения без административного давления и предоставить необходимые обоснования пользы этого решения для экономики и науки. Согласно российскому законодательству, молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет.

До этого глава «Движения первых» Артур Орлов заявил, что возраст молодежи стоит поднять хотя бы до 40 лет.

Депутат Киселев заявил, что возраст молодежи в России увеличивать не стоит. Он подчеркнул важность полного охвата государственной молодежной политикой людей в возрасте от 25 до 35 лет, приведя в качестве примера необходимость расширения мер поддержки молодых людей с инвалидностью и молодых ученых.

Ранее власти Вологодской области создали НКО «Опричники» для воспитания молодежи.