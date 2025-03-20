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В Госдуме не нашли причин повышать возраст молодежи в РФ

Депутат Киселев: возраст молодежи в России увеличивать не стоит
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам молодежи, руководитель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев выступил против повышения возрастного порога молодежи в России с 35 до 40 лет, предложенного ранее главой «Движения первых» Артуром Орловым. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Он подчеркнул важность полного охвата государственной молодежной политикой людей в возрасте от 25 до 35 лет, приведя в качестве примера необходимость расширения мер поддержки молодых людей с инвалидностью и молодых ученых.

По мнению Киселева, повышение возрастной границы приведет к уменьшению охвата государственными программами и требует тщательного обсуждения.

Он сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на выездном заседании комитета Госдумы по делам молодежи в июле текущего года.

Согласно действующему законодательству, молодежью в РФ считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет.

20 марта председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов заявил, что возраст молодежи в России нужно поднять хотя бы с 35 до 40 лет.

Ранее ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека.

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