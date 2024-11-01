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В Турции самолет вернулся обратно в аэропорт вылета из-за приступов рвоты у пассажиров

Metro: самолет в Турции развернулся в небе из-за пассажиров с приступами рвоты

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В Турции самолет вернулся обратно в аэропорт вылета из-за приступов рвоты у пассажиров, пишет Metro. Очевидцы рассказали, что перед этим они услышали громкий хлопок и почувствовали сильный запах гари.

Как пишут СМИ, самолет авиакомпании Jet2, следовавший из Антальи в Манчестер, был вынужден вернуться всего через 90 минут после вылета. Причиной стало то, что у пассажиров начались приступы рвоты после громкого хлопка и задымленности.

Очевидцы отметили, что никто не знал, что произошло на борту, что только усилило панику среди людей. Авиакомпания принесла извинения пассажирам. После приземления пассажиров разместили в гостинице на ночь и пообещали доставить их в Манчестер.

Ранее пилота авиакомпании SriLankan Airlines отстранили от полетов после того, как он запер свою коллегу в туалете самолета.

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