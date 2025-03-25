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Американский самолет вернулся в США из-за отсутствия паспорта у пилота

Отсутствие паспорта у пилота вынудило летевший в КНР самолет вернуться в США
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Летевший из Лос-Анджелеса в Китай американский самолет вынужден был вернуться в США из-за отсутствия паспорта у пилота. Об этом сообщает телеканал CNN.

На борту рейса авиакомпании United Airlines из Лос-Анджелеса находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Во время полета выяснилось, что один из пилотов не взял с собой паспорт. Самолет совершил посадку в аэропорту Сан-Франциско, где его ожидал новый экипаж. Авиакомпания предоставила пассажирам ваучеры на питание и компенсацию.

Из-за происшедшего инцидента самолет прибыл в Шанхай с шестичасовым опозданием.

25 марта стюардессы United Airlines потребовали снять с инвалида аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на время полета на самолете.

23 марта сообщалось, что бразильянку, отказавшуюся уступить ребенку место в самолете, затравили и уволили с работы.

Ранее пилоты услышали на российском рейсе странные сообщения на аварийной частоте.

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