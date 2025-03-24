Пилота, совершившего посадку самолета в поле, уволили

Пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании. Об этом сообщил ТАСС.

В компании заявили, что Семенова признали не годным к выполнению функций коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии.

По словам представителя «Уральских авиалиний», пилоту предложили рассмотреть вариант устройства на наземную работу, но он отказался.

ТАСС отметил, что после окончания расследования и выхода отчета об инциденте первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Семенов прошел длительный процесс восстановления.

В августе сообщалось, что суд встал на сторону жительницы Омска, которая потребовала деньги от авиакомпании «Уральские авиалинии» за стресс при посадке в поле под Новосибирском.

Ранее авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами.