Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пилота, совершившего посадку самолета в поле, уволили

Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле под Новосибирском, уволен
close
Алексей Мальгавко/Reuters

Пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании. Об этом сообщил ТАСС.

В компании заявили, что Семенова признали не годным к выполнению функций коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии.

По словам представителя «Уральских авиалиний», пилоту предложили рассмотреть вариант устройства на наземную работу, но он отказался.

ТАСС отметил, что после окончания расследования и выхода отчета об инциденте первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Семенов прошел длительный процесс восстановления.

В августе сообщалось, что суд встал на сторону жительницы Омска, которая потребовала деньги от авиакомпании «Уральские авиалинии» за стресс при посадке в поле под Новосибирском.

Ранее авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами