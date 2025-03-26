В России хотят ввести субсидии на лекарства для малоимущих

В Госдуму внесут проект о субсидиях на покупку лекарств малоимущим

Депутаты от фракции »Справедливая Россия – За правду» готовят к внесению в Госдуму законопроект о субсидиях на лекарства для малоимущих россиян за счет федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, предлагается ввести субсидии на приобретение жизненно необходимых лекарственных препаратов. Право на получение помощи получат граждане, траты которых на лекарства превышают 10% совокупного дохода (с учетом заработной платы, предпринимательской деятельности и других источников). Исключение составляют семьи и одинокие граждане, чей среднедушевой доход втрое превышает величину прожиточного минимума.

Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на социально незащищенные слои населения, затраты которых на медикаменты значительно влияют на их бюджет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству обеспечить надзор за бесперебойным снабжением лекарствами в стране.

Ранее в России подешевели шесть жизненно важных лекарств.