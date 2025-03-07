В России подешевели шесть жизненно важных лекарств

ФАС добилась снижения цен на шесть жизненно необходимых препаратов в РФ

В России снизились цены на шесть жизненно важных препаратов. По данным пресс-центра Федеральной антимонопольной службы (ФАС), речь идет о лекарствах против астмы, анемии, лимфомы, лейкоза и обструктивных заболеваний дыхательных путей.

Препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей «Брезтри аэросфера» подешевел в среднем на 36% от стоимости реализации в прошлом году, лекарство против астмы «Энерзейр Бризхалер» — на 11%, препарат против анемии «Эврензо» — на 33%.

Стоимость лекарства для лечения астмы «Тезспире» упала в 3,1 раза, противоопухолевого препарата «Полайви» — на 35%. Цена лекарства против лейкоза «Биспонса» оказалась на 26% ниже минимальной цены в референтных для РФ государствах.

С 1 марта в России запрещена продажа просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, в особенности пенсионеров, которые могли ненамеренно принимать просроченные лекарства, что грозило привести к печальным последствиям.

Ранее врачи перечислили лекарства, повышающие риск поражения печени.