Генпрокуратура РФ будет следить за бесперебойными поставками лекарств

Путин поручил ГП обеспечить надзор за бесперебойным снабжением лекарствами в РФ

Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству обеспечить надзор за бесперебойным снабжением лекарствами в стране. Трансляция велась в аккаунте Кремля на Rutube.

«Ваша задача и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами», — отметил президент.

Он уточнил, что надзор касается также и обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью.

До этого правительство РФ утвердило законопроект, создающий резервный механизм для гарантированного обеспечения жизненно необходимыми лекарствами граждан России, страдающих редкими и смертельно опасными заболеваниями.

Законопроект направлен в Государственную думу для дальнейшего рассмотрения. В сообщении кабмина подчеркивается, что принятие данного закона обеспечит бесперебойное снабжение лекарственными средствами пациентов с тяжелыми и редкими диагнозами даже в условиях возможных сбоев на региональном уровне.

Ранее в России подешевели шесть жизненно важных лекарств.