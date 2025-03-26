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Вологодский губернатор заявил о «колоссальных темпах» вымирания области

Губернатор Филимонов заявил, что Вологодская область вымирает
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас население в его регионе значительно сокращается, в том числе из-за алкоголя.

«Порядка 8500 человек в год умирают в области. 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связан с болезнями, которые стали следствием приема алкоголя <...> Область большая — 144 500 квадратных километров. А население стремительно сокращается <...> Мы вымираем колоссальными темпами», — подчеркнул Филимонов.

Чтобы выйти из демографического кризиса, помимо самых жестких в России ограничений на продажу алкоголя, которые заработали в регионе с начала марта, важно удержать в области молодежь, считает губернатор. Для этого нужна достойная местная система образования, а также возможности для отдыха, в том числе с детьми.

«Наша задача — сделать так, чтобы молодежь не уезжала <...> Я бы хотел, чтобы молодые оставались здесь, чтобы они хотели остаться здесь. Учиться, работать, заниматься спортом, создавать семьи. И рожать. Многодетность должна стать нормой со временем», — отметил Филимонов.

В то же время Филимонов допустил, что антиалкогольные меры в регионе со временем могут изменить. Подробнее об этом — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что за 2024 год население выросло в 20 субъектах России, но в целом по стране упало на 0,08%.

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