«Вымираем колоссальными темпами»: вологодский губернатор — о «сухом законе» и демографии

Чем вологодские ограничения на продажу алкоголя отличаются от «сухого закона» в СССР, как остановить вымирание русского Севера и почему люди на Западе не враги России — об этом и многом другом в интервью «Газете.Ru» рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Две ахиллесовых пяты — здравоохранение и ЖКХ»

— Вы регулярно встречаетесь с жителями области. Что говорят люди, на что они вам больше всего жалуются?

— Это ЖКХ, это здравоохранение, это дороги, это транспорт . Отдельные вопросы — кадровое обеспечение образования и здравоохранения, газификации или тарифы для населения.

Две ахиллесовых пяты — это здравоохранение и ЖКХ.

С ЖКХ мы справляемся, я бы сказал, галопирующим темпом. Мы построили либо реконструировали 85 объектов коммунальной инфраструктуры, переложили 179 км сетей холодного и горячего водоснабжения. В некоторых случаях износ сети составляет более 85% , что требует нашего моментального реагирования.

В этом году планируем вложить 7 млрд рублей в эту отрасль и больше 170 км сетей переложить. И привести в порядок примерно такое же количество объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, как и в прошлом году.

Я часто говорю — перед нами непаханное поле. Когда пашешь, пашешь, пашешь, доходишь до горизонта, и, кажется, все уже сделано. А там перед нами встают очередные бескрайние горизонты. Речь про здравоохранение.

Мы 198 врачей в этом году направим в систему здравоохранения. И сотрудников среднего медицинского персонала порядка 250 человек. У нас в прошлом году 114 объектов было отремонтировано.

Теме льготного лекарственного обеспечения много внимания сейчас уделяю — это главный такой нерв социальный, который необходимо постоянно терапевтировать.

Систему здравоохранения мы продолжаем пересобирать. Это, еще раз повторюсь, и льготное лекарственное обеспечение, это и наша программа по строительству новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. — «Газета.Ru») и ремонту существующих. Это и восстановление первичного звена здравоохранения, это и стоматология на селе, это и заработные платы.

Наша задача обеспечить жизнь и развитие сельских территорий не в ущерб городам, чтобы сельское хозяйство развивалось, чтобы был благоприятный бизнес-климат на сельских территориях.

— Вы используете, как это называют в СМИ, нестандартные управленческие практики. Например, вы выкладывали отчеты мэров об уборке дорог и просили жителей сравнить их с реальным положением дел. Помогло?

— Это работает. Это механизм общественного контроля, это вовлечение людей в решение проблемы.

Вообще самый эффективный метод решения любой проблемы — личное касание, когда ты лично приезжаешь, лично снимаешь информацию о проблемах без фильтров, без каких-то заскорузлых чиновничьих докладов. Жители очень ценят такой формат.

— Вы сейчас закладываете горизонт планирования сразу на 5, 10, даже 15 лет вперед. Фактически, область планируется развивать советскими «пятилетками»…

— Мы мыслим пятилетками не потому, что хотим копировать какие-то громкие лозунги советского прошлого.

Стратегия развития области предусматривает горизонт планирования и 30, и 50 лет. Это образ будущего.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Но люди хотят видеть результаты здесь и сейчас. Им сейчас жить, им сейчас ходить в школу, в вуз или водить детей в детский сад. Им сейчас создавать семьи, им сейчас ездить на автобусе на работу.

Мы синхронизируем наши кадровые программы обеспечения сферы здравоохранения и образования со строительным комплексом, у нас впервые в истории 800 объектов одновременно находятся в стадии строительства.

Мы вымираем колоссальными темпами. И наша задача — сделать так, чтобы молодежь не уезжала. Чтобы ей нравилось здесь жить, чтобы можно было куда-то с детьми пойти погулять, отдохнуть, чтобы образование было достойным.

Я бы хотел, чтобы молодые оставались здесь, чтобы они хотели остаться здесь. Учиться, работать, заниматься спортом, создавать семьи. И рожать. Многодетность должна стать нормой со временем .

«У нас нет сухого закона»

— Наверное, одна из ваших самых громких инициатив, о которой недавно заговорила вся страна — новые правила розничной продажи алкоголя, которые стали действовать у вас в регионе с 1 марта. Михаил Горбачев 40 лет назад уже пытался избавить нашу страну от этой напасти, но, как мы знаем, у него не получилось. Почему вы думаете, что у вас получится?

— Знаете, что единственное у Горбачева получилось? Вспоминая о сухом законе, многие умалчивают тот факт, что тогда повысилась рождаемость. Он сработал как инструмент народосбережения.

Главное — у нас нет сухого закона. Есть мягкая, сбалансированная работа по точечному ограничению продажи алкоголя.

Новые правила продажи — с 12.00 до 14.00 — действуют только в будни, с понедельника по пятницу. В выходные и в праздники — в прежнем режиме.

Но! В кафе, ресторанах, барах, гостиницах, в общепите в целом — продажа алкогольных напитков 24/7. Это способствует притоку туристов, развитию малого и среднего предпринимательства.

Теперь о фундаментальной проблеме.

Порядка 8500 человек в год умирают в области . 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связан с болезнями, которые стали следствием приема алкоголя. Панкреатит, цирроз печени, кардиомиопатия. Ужас. Плюс криминальные факторы, плюс пьяное вождение.

Область большая — 144 500 квадратных километров. А население стремительно сокращается.

Вологжане очень ценят свою самобытность, свою культуру, свои традиции Русского севера. Но для того, чтобы сохранить это наследие, нужны люди, Это то, над чем мы работаем. Для того, чтобы выйти из этого пике по вымиранию, из этого демографического кризиса, эти меры просто необходимы.

Я не на пустом месте принимал такое решение. Большой поток жалоб через систему обратной связи шел — особенно в выходные дни, независимо от времени года, молодежь собирается у алкомаркетов, возле подъездов. Хулиганство, дебоши, шум-гам-крики, драки, криминал.

Сейчас вот жители пишут слова благодарности за то, что у них закрыли алкомаркет и эти бесчинства прекратились.

И еще важный момент — это дешевый суррогатный алкоголь, когда травятся разными коктейлями непонятными, которые продаются в этих алкомаркетах по бросовым ценам, иногда со скидкой большой, и молодежь это потребляет. Пила-то главным образом молодежь .

Мы на 71-м месте находимся в России в так называемом рейтинге трезвости. Позор!

И мы всегда предлагаем альтернативы. Инвестируем в сферу спорта — 2,5 млрд. рублей в этом году, 2,8 млрд в прошлом году. Это стадионы, спортшколы, бесплатные секции, массовые спортивные мероприятия, это программа «Народный тренер» и многое другое.

Занимайтесь спортом, учитесь, создавайте семьи, любите друг друга, рожайте детей. Без дурмана алкогольного, без самоумерщвления, без деградации и трагедии для детей.

Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть , есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений.

— Позволю себе личный опрос, а вы не употребляете алкоголь?

— Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял . За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы.

Но при этом не вижу ничего плохого, если взрослый, сознательный человек, который этот выбор делает самостоятельно, в какой-то некой ограниченной пропорции себе это позволит.

Смысл жизни в чем? Не растворить себя в стакане или каких-то других деструктивных формах времяпрепровождения, а созидать, быть цельной, сильной личностью, исповедовать правильные смыслы, быть вдохновленным, одухотворенным, верующим человеком. Здесь не назидаю, это лишь мое личное осмысление.

close Анна Громова/«Газета.Ru»

«Я не стремился эпатировать»

— К вопросу о духовности. Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва читал у вас в администрации лекцию о природе греха. Это будет теперь такая регулярная практика?

— Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва проводит эти лекции для того, чтобы создать правильный психологический настрой. Чтобы обратить внимание людей на, казалось бы, всем понятные аспекты бытия. Задача — вывести человека из сферы бытового, утилитарного, потребительского мировосприятия и заставить задуматься, что есть смысл жизни, добро и зло? Как прожить эту жизнь, чтобы не было стыдно перед своим родом, своей семьей, своими детьми?

Где ему нужно откорректировать вовремя свой курс во взаимодействии с коллегами, чтобы не портить климат общения в коллективе, не ломать людей, а созидать, смягчать свое сердце, умиротворять, проявлять мудрость на новом уровне руководящей работы, располагать к себе. Не отталкивать, а любить, объяснять, что такое любовь, что такое божественное провидение, что такое любовь, любовь, которая самая мощная сила, которая движет Вселенной, космосом и нашей планетой во всех смыслах.

Я говорю только о том, какую нравственную, образовательную, поучительную, созидательную и одухотворяющую роль играют такие лекции.

close Анна Громова/«Газета.Ru»

— Эти лекции будут обязательны для посещения?

— У человека есть моральное право выбора.

— Вас активно поддерживает Русская община, и вы публично называли себя ее единомышленником. Не собираетесь ли вы вступить в ее ряды?

— Я не вижу смысла под какие-то знамена вставать, потому что круг организаций, с которыми мы взаимодействуем, наших единомышленников, которые занимаются народосбережением, проповедуют праведные смыслы, исповедуют традиционные ценности, проповедуют, в том числе многодетность, очень широк.

Это правительство Вологодской области, это «команда Филимонова», это вологжане, это Вологодская область.

Я вот свое мотосообщество создал, чтобы в никакой в клуб не вступать . Vатага Vологда называется. Этот мотоклуб живет не по законам байкерской иерархии, это, скажем так, клуб по интересам.

— Катаетесь в свободное время?

— Стараюсь находить время в летний период. Традиционный мотопробег, посвященный 9 мая, в этом году проведем.

Люблю ездить по своему любимому региону на мотоцикле. Не по городу жужжать и рычать, а по трассе. Это свобода, полет. Ну и это, скажем так, возможность выйти из матрицы, из иерархии определенной. Быть другим, быть самим собой.

close Анна Громова/«Газета.Ru»

— Очень поэтично. В продолжение темы увлечений. Ваша инаугурация проходила под песню «Небо славян» группы «Алиса». Выглядела достаточно эпатажно…

— Я не стремился эпатировать. Накануне инаугурации попросил ребят переделать весь сценарий. Музыкальное сопровождение тоже накануне, за день сказал, какое должно быть.

— Какой-то патриотический смысл заложили в это?

— Конечно. Это некая иллюстрация нового дыхания, иллюстрация осмысления задач, стоящих перед регионом, перед людьми, которые сейчас в лице нашей команды призваны созидать, решать ключевые проблемы во имя развития региона.

— Прошлым летом в честь Дня молодежи вы зачитали рэп на английском языке. Вы поклонник этой музыки?

— В юности увлекался и брейк-дансом, и хип-хоп культурой, когда соприкоснулся с этими субкультурными течениями.

Я международник по образованию, окончил Российский университет дружбы народов. У меня друзья по всему миру. И в кандидатской, и в докторской у меня была глава, посвященная истории американской хип-хоп культуры как части мягкого силового арсенала США, как части внешней культурной политики США, которая обеспечивает привлекательность образа этой страны на международной арене, решая, прежде всего, далеко идущие стратегические внешнеполитические задачи Америки.

— «Небо славян» – это, я предположу, одна из ваших любимых песен. А какие еще вы можете назвать?

— В моем плейлисте очень много композиций самых разных. Это и русский рэп, русский рок. Знаю наизусть все песни группы «Кино» и Виктора Цоя.

Что касается современного русского рэпа, тоже есть очень интересные смысловые, глубокие, наполненные, философские работы. Иной раз диву даешься — это настоящая литература. Это похоже где-то на Блока. Это похоже где-то на Есенина. Даже Александр Пушкин может быть. Это интересно, это необычно.

«Я не заставляю никого себя любить»

— В сети завирусилось видео, где вы во время совещания с подчиненными перешли на английский язык, узнав, что область отстает в результатах ЕГЭ по этому предмету. Сейчас мы слышим от разных депутатов предложения в принципе убрать английский из школьной программы, заменив его, например, китайским языком. Как вы считаете, есть ли сейчас вообще ценность в западных языках на фоне поворота России на восток?

— Честно признаюсь, мои дочки учат китайский язык. При этом убежден, что патриот — это не человек с капустой в бороде, который сидит на завалинке и играет на балалайке, вокруг него пляшут медведи в стереотипных лубочных образах западной пропаганды.

Нужно быть открытым миру, нужно исповедовать патриотические ценности и идеалы, любить свою родину, но быть открытым к миру. Русский человек, Русская культура, Россия всегда отличалась толерантностью, умением распахнуть свои объятия, принять лучшие практики, лучший зарубежный опыт.

Нельзя отворачиваться от изучения западных языков, потому что я точно не считаю народ, который часто подвержен пропаганде в западных странах, врагом каким-то. Народ — это не истеблишмент, это не отдельные сообщества, управляющие этими западными странами, это не элиты.

Я знаю много людей из западных стран, в том числе благодаря своему спортивному прошлому. Они — абсолютно нормальные люди, которые любят Россию , которые ценят нашу культуру. Но они не похожи на свои элиты, поэтому отгораживаться железным занавесом я бы не призывал.

— Многие ваши инициативы встречают жесткую критику. Как вы считаете, есть ли у вас враги в области?

— Есть такая поговорка — если тебе плюют в спину, значит, ты идешь первым. Оппоненты всегда найдутся, если ты что-то делаешь.

— Хотелось бы напоследок процитировать свою коллегу, вологодскую журналистку. Она писала: «У нас народ смотрит в небо больше половины года и не видит там солнца. Поэтому у нас проблемы с тем, как поднять настроение». Вам уже удалось разработать рецепт, как сделать вологжан счастливыми?

— Сделать жизнь ярче. И в буквальном, и в переносном смысле. Этим летом художники украсят муралами 100 зданий в Вологде и области в рамках фестиваля «Летний палисад». На торцах зданий, на фасадах зданий, там, где это уместно, где это корректно, где это целесообразно и эстетически выигрышно применять такие решения и рисовать подобные панно. Хотим разукрасить серые будни в прямом смысле слова работой художников.

Это благоустройство общественных территорий — дворов, площадей, бульваров, скверов через развитие строительного комплекса. На благоустройство Вологды впервые в истории правительство области выделило 10 миллиардов рублей.

Мы готовимся к празднованию 880-летия Вологды. Будем реставрировать Вологодский Кремль, центральную Площадь Революции в Вологде, центральную часть набережной. Строим новый аэропорт, театр для детей и молодежи в Череповце, кампусы для вузов.

Вот что делает жизнь людей, их настроение лучше, восприятие мира вокруг них становится другим в силу того, что они видят изменения.

Я могу не всем нравиться с точки зрения своих убеждений, стиля управления, имиджа, политических предпочтений, мировоззренческих установок. Но я не заставляю и не буду заставлять никого себя любить. За рейтингом точно гнаться не буду. Если гнаться за рейтингом, то ничего толкового в регионе не сделать.

Можно абстрагироваться от меня, от моей физиономии и просто оценивать результат.