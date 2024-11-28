Щадящие меры для повышения рождаемости. В Вологодской области резко ограничили продажу алкоголя В Вологодской области приняли закон о продаже алкоголя только два часа в день

Заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни: купить спиртные напитки в магазинах можно будет только с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов называл эти меры «мягкими и щадящими» и уверял, что поправки помогут повысить рождаемость. В качестве примера, где такой подход сработал, он привел Чечню.

Законодательное собрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни. Спиртное можно будет купить в магазинах только с 12:00 до 14:00 . Ограничение не коснется выходных и праздничных дней.

Новые правила также не повлияют работу ресторанов, баров и кафе. Они смогут торговать алкоголем с 8 до 23 часов при соблюдении ряда условий, среди которых наличие лицензии, не менее 40 посадочных мест в зале, полное соответствие ГОСТу, обслуживание официантами.

За принятие закона проголосовали 25 депутатов, против — двое (КПРФ и »Справедливая Россия — За правду»), один воздержался, сообщает ИА «Вологда Регион».

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Сейчас в Вологодской области, согласно региональному законодательству, продажа алкоголя запрещена в магазинах и торговых точках с 23:00 до 08:00. В праздничные и выходные дни могут быть установлены дополнительные ограничения. Как и по всей территории России, продажа запрещена лицам, не достигшим 18 лет. Продавцы обязаны требовать документ.

Повышение рождаемости

Глава Вологодской области Георгий Филимонов, инициировавший ограничения, ранее заявил, что 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем , а рост заболеваемости алкоголизмом за год вырос на 30%. «Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте», — аргументировал губернатор необходимость поправок.

Он указывал, что в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область занимает 71 место, а число алкогольных супермаркетов за последние четыре года увеличилось более, чем втрое.

В интервью «Коммерсанту» Филимонов отмечал, что ограничения помогут значительно повысить рождаемость в России. В качестве примера он привел Чечню, где продажа алкоголя разрешена только с 8 до 10 часов утра и в очень ограниченном числе точек.

«В Чечне самый высокий индекс рождаемости. И мы прогнозируем повышение индекса рождаемости и воспроизводства населения на территории Вологодской области. Нас полностью поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко», — подчеркивал Филимонов.

По его подсчетам, ограничения могут способствовать повышению рождаемости в полтора-два раза в течение пяти лет.

«Меры, которые мы предлагаем, — мягкие и щадящие. Можно будет без ограничений, как и прежде, покупать алкоголь по выходным и праздникам, 24/7 — в ресторанах», — указывал Филимонов, добавляя, что ограничения станут мощным драйвером роста системы общественного питания.

Сухой закон?

В Кремле ранее заявляли, что введение ограничений на продажу алкоголя — прерогатива региональных властей.

«В нашей стране были различные опыты на этот счет, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — отмечал в октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на комментарий журналистов о том, что планы вологодских властей похожи на сухой закон.

В 1914 году, в период правления царя Николая II, был введен сухой закон, который ограничил производство и продажу алкоголя. Он действовал только в царской России, и после революции 1917 года алкогольное производство возобновилось в прежних масштабах.

В СССР существовали различные формы ограничений, начиная от государственных монополий и жестких регуляций в 1920-30-е годы до более строгих мер в 1970-80-х. Одним из самых заметных эпизодов стала антиалкогольная кампания 1985 года, проводимая генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, обернувшаяся масштабным сокращением производства и продажи спиртных напитков, цены на которые в итоге резко выросли.