Вологодский губернатор заявил, что не пил десять лет

Вологодский губернатор Филимонов сообщил, что не позволял себе алкоголь 10 лет

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который с марта ввел самые жесткие в стране ограничения на продажу алкоголя, рассказал в интервью «Газете.Ru», что сам долгое время полностью воздерживался от спиртного.

«Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы», — подчеркнул Филимонов.

Он добавил, что смысл жизни должен заключаться не в том, чтобы «растворить себя в стакане». В то же время чиновник отметил, что не стремится навязать другим свои взгляды, поскольку взрослый человек сам принимает решения в этом плане. В ограниченном употреблении алкоголя беды нет , признал губернатор.

«Не вижу ничего плохого, если взрослый, сознательный человек, который этот выбор делает самостоятельно, в какой-то некой ограниченной пропорции себе это позволит», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, почему местные власти считают, что антиалкогольный эксперимент в Вологодской области даст результат в отличие от советского опыта «сухого закона»— читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в этом регионе на фоне новых ограничений начали закрываться магазины популярных сетей «Красное и Белое» и «Бристоль».