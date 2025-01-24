Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» стали закрываться в регионе России

Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что на это указывают объявления о сдаче в аренду площадей, которые занимают торговые точки ретейлеров. С декабря 2024 года на платформе Avito размещено около 10 таких объявлений в Вологде и Череповце. В описании одного из помещений указано, что оно освободится с 25 января.

1 марта 2025 года в Вологодской области вступит в силу закон, который ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12:00 до 14:00).

В октябре прошлого года сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках».