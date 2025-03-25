Суды арестовали 55 человек после протестов в Стамбуле

Halk TV: cуды постановили арестовать 55 человек в связи с протестами в Стамбуле

Суды в Стамбуле постановили арестовать 55 человек в связи с протестами в городе. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

«В ходе обысков в домах были задержаны 206 человек, участвовавших в протестах, а прокуратура потребовала их ареста. 55 человек, допросы которых были завершены, были арестованы мировыми уголовными судами, в которые они были направлены», — говорится в материале.

По данным журналистов, среди арестованных числятся репортер AFP Ясин Акгюль, фотокорреспондент Now News Али Онур Тосун, фотокорреспондент мэрии Стамбула Куртулуш Ары и другие журналисты.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах.

После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее протестующие в Стамбуле попытались заблокировать один из ключевых мостов в городе.