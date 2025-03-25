Протестующие в Стамбуле попытались заблокировать один из ключевых мостов в городе

В Стамбуле участники акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу попытались перекрыть один из ключевых мостов в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что протестующие хотели перекрыть Галатский мост. Среди участников было немало студентов. В результате акции движение на мосту было остановлено.

Спустя время движение было восстановлено.

До этого сообщалось, что порядка ста участников акции протеста у здания мэрии Стамбула против ареста оппозиционного мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу были задержаны 23 марта.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее в администрации Эрдогана высказались об эмодзи c мэром Стамбула.