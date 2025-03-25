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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В украинском городе Сумы прогремели взрывы
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bbbreaking/Telegram

Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщил украинский «24 телеканал» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Сумах», — отмечается в сообщении.

24 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские подразделения за минувшие сутки нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 142 районах. Целями стали инфраструктура аэродромов Вооруженных сил Украины, места хранения дронов и склады с боеприпасами. Также ударам подверглись места скопления живой силы и техники украинских формирований, позиции иностранных наемников.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты «Герань-2» 27 февраля нанесли удары по территории бывшего завода «Сумской рафинадный завод» в украинских Сумах.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ сообщили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области.

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