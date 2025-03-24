Российские войска ударили по военным объектам Украины в 142-х районах

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты военной инфраструктуры Украины в 142-х районах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск. Они нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества, а также по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС России взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой народной республике. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

22 марта российские войска уничтожили блиндажи и укрытия с живой силой ВСУ с помощью наземных роботов-камикадзе в Харьковской области. На кадрах, представленных ведомством, видны роботы-камикадзе. Они заезжают в блиндажи противника, после чего происходит взрыв.

Ранее пленный ВСУ рассказал, как попал на передовую после похода в кафе.