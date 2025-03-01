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Раскрыты последствия ударов ВС РФ по Сумской области Украины

Эксперт Рожин: дроны «Герань-2» уничтожили завод по ремонту техники ВСУ в Сумах
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Российские беспилотные летательные аппараты «Герань-2» 27 февраля нанесли удары по территории бывшего завода «Сумской рафинадный завод» в украинских Сумах. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, это предприятие использовалось украинскими Вооруженными силами для ремонта бронетехники, хранения запасных частей, а также подготовки экипажей механизированных подразделений.

В результате налета были полностью ликвидированы ремонтные ангары, выведен из строя цех техобслуживания с аппаратурой для проверки силовых установок и систем управления огнем, разрушения получили топливохранилища и склады с моторным маслом. Повреждены генераторные установки Cummins QSK19, обеспечивавшие электроснабжение ремонтной базы.

Рожин добавил, что налет российских дронов сильно снизил техническую готовность подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ране пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.

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