Командование ВСУ «Север» заявило об уничтожении объекта инфраструктуры в Рясном

Один из объектов критической инфраструктуры в Сумской области был уничтожен, утверждает оперативное командование украинских войск «Север». Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из заявления следует, что в селе Рясное были зафиксированы два взрыва.

«Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры», — рассказали представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О каком именно сооружении идет речь, в публикации не уточняется.

24 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские подразделения за минувшие сутки нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 142 районах. В соответствующих операциях приняли участие армейская авиация, ракетные войска, расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские расчеты.

Они поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, места хранения дронов и склады с боеприпасами. Также ударам подверглись места скопления живой силы и техники украинских формирований, позиции иностранных наемников.

Ранее иностранные наемники ВСУ сняли на видео неудачную попытку штурма позиций российских войск.