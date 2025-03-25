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На Украине выставили на аукцион акции стратегически важного завода

Правительство Украины выставило на аукцион стратегически важный завод в Сумах
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Kurush/Wikimedia Commons

Правительство Украины объявило о продаже 99,9952% акций завода «Сумыхимпром», входящего в перечень стратегически важных предприятий. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Стартовая цена пакета из 246 акций «Сумыхимпрома» составляет 1,158 млрд гривен ($27,7 млн).

Одновременно на аукцион выставлена строительная компания «Укрбуд» с начальной ценой $6,3 млн. «Сумыхимпром» производит минеральные удобрения, коагулянты, диоксид титана и другую химическую продукцию, являясь одним из десяти градообразующих предприятий города Сумы.

1 марта эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты «Герань-2» 27 февраля нанесли удары по территории бывшего завода «Сумской рафинадный завод» в украинских Сумах.

4 марта на территории города Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв.

Ранее в Сумской области объявили срочную эвакуацию.

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