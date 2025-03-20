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В поселке в Сумской области объявили срочную эвакуацию

На Украине объявлена срочная эвакуация из поселка Краснополье в Сумской области
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Dronarium Украина

Сумская районная государственная администрация объявила экстренную эвакуацию населения из поселка Краснополье, расположенного в 40 километрах от города Сумы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на официальное уведомление в своем Telegram-канале.

Эвакуационные автобусы запланированы на утро пятницы. Первый рейс от здания поселкового совета отправится в 6:00, второй — в 7:00 по киевскому времени. Власти призвали жителей оперативно подготовиться к выезду, однако причины эвакуации не уточняются.

18 марта власти Хотенского поселкового совета в Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов к эвакуации в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

14 марта сообщалось, что в Сумской области на севере Украины организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов.

До этого стало известно, что бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) отступают из Гуево в Курской области к Сумам.

Ранее силы ПВО РФ сбили истребитель F-16 над Сумской областью.

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