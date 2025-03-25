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Появились подробности о пожарных, пострадавших при тушении нефтебазы на Кубани

Пострадавших при тушении нефтебазы на Кубани пожарных выписали из больницы
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Сергей Аверин/РИА Новости

Двоих пожарных, пострадавших при тушении огня на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, выписали из больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент их уже выписали из больницы», — написал Кондратьев.

До этого уточнялось, что один пожарный попал в больницу с диагнозом отравление, а у второго врачи зафиксировали ожоги.

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе начался в ночь на 19 марта после атаки украинских беспилотников. В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали на месте происшествия. Воспламенились два резервуара, из них вылились нефтепродукты на площади 10 квадратных метров.

В эти дни спасатели справились с несколькими внештатными ситуациями, в частности, со взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали другие объекты на территории нефтебазы, чтобы уберечь их от огня. Для их защиты установили специальные пенные подушки.

В ликвидации возгорания принимали участие более 470 человек и 185 единиц техники. Пожар охватил площадь 1250 квадратных метров, 24 марта он был локализован.

23 марта Роспотребнадзор зафиксировал превышение концентрации бензола в воздухе рядом с местом возгорания после выброса нефтепродуктов из горящего резервуара.

Ранее Песков ответил, будет ли РФ вслед за Украиной нарушать условия перемирия и бить по энергообъектам Украины.

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