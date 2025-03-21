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Стало известно о состоянии пожарных, которые тушили нефтебазу в Краснодарском крае

Оперштаб: пожарные, пострадавшие на нефтебазе, в состоянии средней тяжести
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Виталий Аньков/РИА Новости

Двое спасателей, которые пострадали при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что у одного мужчины врачи диагностировали отравление, а у второго — ожоги.

До этого сообщалось, что спасатели пострадали при взрыве. Их доставили в больницу.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

По данным на утро 21 марта, площадь пожара сократилась до 2 тыс. кв. м. В пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона сообщали, что один из резервуаров полностью выгорел на нефтебазе, второй продолжает гореть. В тушении пожара участвуют 456 человек, задействована 181 единица техники.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.

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