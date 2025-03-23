На Кубани зафиксировали превышение вредных веществ после выброса нефтепродуктов на базе

На Кубани после выброса на нефтебазе превышены нормы концентрации бензола

Превышение концентрации бензола в воздухе зафиксировано в Краснодарском крае после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе в Кавказском районе, сообщили Telegram-канале Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что исследование качества атмосферного воздуха проводят в пяти точках отбора.

«‎На 06:00 часов 23 марта в городе Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю «бензол». По остальным показателям превышения нет во всех точках отбора», — рассказали в ведомстве.

До этого стало известно, что на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. В оперштабе региона сообщили, что пострадавших нет.

После выброса нефтепродуктов площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания на втором резервуаре, а также специалисты охлаждают рядом стоящие емкости. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее к тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда.