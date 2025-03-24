В Краснодарском крае локализовали пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 кв. метров

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края локализовали на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.

По состоянию на 13:00 по московскому времени возгорание было ликвидировано в пределах обвалования вокруг второго из загоревшегося резервуара. Однако сам резервуар продолжает гореть.

Как сообщили в оперативном штабе, в ночь на 24 марта один из резервуаров для топлива разрушился из-за длительного воздействия высоких температур. Оставшиеся на территории нефтебазы резервуары продолжают охлаждать. Для их защиты были установлены специальные пенные подушки.

В тушении огня задействованы 467 человек и 185 единиц техники, включая четыре пожарных поезда. Движение автотранспорта на участке трассы Краснодар-Кропоткин-Ставрополь остаётся перекрытым. Для объезда организованы альтернативные маршруты через станицы Кавказскую и Темижбекскую.

23 марта Роспотребнадзор зафиксировал превышение концентрации бензола в воздухе на Кубани после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара.

Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта после атаки БПЛА.

Ранее в Башкортостане загорелся магазин в торговом комплексе.