Неизвестный беспилотник нарушил график работы аэропорта в Болгарии

В аэропорту Софии неизвестный беспилотник нарушил график полета шести самолетов. Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По данным телеканала, три самолета сели в аэропорту с опозданием около 20 минут, еще три борта вылетели на 30 минут позже.

Портал dir.bg со ссылкой на радиолюбителей, сообщил, что замеченный в районе аэропорта неизвестный беспилотник был длиной около метра и весом около 30 кг. Его обнаружили средства системы безопасности в начале взлетно-посадочной полосы, после аппарат исчез. Ведется расследование происшествия.

В конце января в Швеции 55-летнего мужчину признали виновным в управлении беспилотным летательным аппаратом в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили дрон. Когда они с помощью своего устройства мониторинга обнаружили место, где управлялся дрон, мужчина, в крови которого содержалось 0,69 г спиртного на каждые 1000 мл крови, признался в управлении им.

Согласно законодательству Швеции, все, что превышает 0,2 г алкоголя на 1000 мл крови, наказуемо.

Ранее стало известно, что в 58 российских регионах могут разрешить полеты гражданских дронов.