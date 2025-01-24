В Пензе задержан авиарейс из-за налета беспилотников в соседнем регионе

В аэропорту Пензы задержали авиарейс из-за налета украинских беспилотников на соседнюю Саратовскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло перевозчика.

«Вылет — Сочи. План: 01:55 мск. Ожидаемое: 05:30 мск. Прибытие — Пенза. План: 04:45 мск. Ожидаемое: 08:20 мск», — указано на табло.

Одновременно задерживается обратный рейс авиакомпании из Пензы в Сочи, вылет которого был намечен на 05:45 мск, а затем отложен до 09:00 мск.

До этого московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты, введенные на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу в ночь на пятницу, 24 января.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.