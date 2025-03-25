Политолога Екатерину Шульман объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск политолога Екатерину Шульман, сообщает ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

До этого Шульман оплатила в России штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента. 20 августа приставы возбудили в отношении политолога новое производство на 3 417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.

В декабре прошлого года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Екатерину Шульман на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента. В июне текущего года суд отклонил ее апелляционную жалобу.

В апреле 2022 года Шульман вместе с журналистами Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Алексеем Семеновым (признан в РФ иностранным агентом), карикатуристом Сергеем Елкиным (признан в РФ иностранным агентом) и основателем и шеф-редактором The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романом Доброхотовым внесли в список иноагентов. За несколько дней до решения Минюста политолог уехала из России в качестве стипендиата фонда Роберта Боша.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело.