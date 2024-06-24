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Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело

Адвокат Жорин: Моргенштерн не получал уведомлений от прокуратуры о возможном уголовном деле

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не получал уведомлений от прокуратуры о том, что в отношении него могут возбудить уголовное дело. Об этом «Газете.Ru» сообщил звездный адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что в случае возбуждения дела сторона музыканта может обжаловать это решение.

«Пока нас официально никто не уведомил. Если дело будет возбуждено, то после ознакомления с постановлением примем решение по обжалованию. Пока никаких официальных уведомлений нет. Всю информацию мы получаем из средств массовой информации», — сказал Жорин.

В понедельник прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Алишера Моргенштерна. В ведомстве заявили, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако продолжил распространять сообщения без плашки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — уточнили в прокуратуре.

Ранее Моргенштерн вступился за артистов, находящихся в «рабстве» у лейбла Rhymes Music.

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