Екатерину Шульман оштрафовали

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в интернете. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным издания, Шульман назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Это не первый штраф политолога — такую же сумму за подобное дело ее уже обязали выплатить в сентябре.

До этого Шульман стала лицом нового выпуска журнала Esquire. Перед камерой Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) позировала в черном платье, сидя на стуле. На фоне висела доска с надписью «Слава науке!». Она также дала интервью журналу.

В апреле 2022 года Шульман вместе с журналистами Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Алексеем Семеновым (признан в РФ иностранным агентом), карикатуристом Сергеем Елкиным (признан в РФ иностранным агентом) и основателем и шеф-редактором The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романом Доброхотовым внесли в список иноагентов. За несколько дней до решения Минюста политолог уехала из России в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. При этом она заявила, что не претендует на статус полноценного эмигранта и не собирается «что-то изображать».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.