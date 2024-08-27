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Политолог Шульман оплатила штраф иностранного агента

Политолог Екатерина Шульман оплатила штраф за нарушение деятельности иноагента

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Сергей Черных/РИА «Новости»

Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оплатила в России штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.

По данным журналистов, 20 августа приставы возбудили в отношении политолога новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.

В декабре прошлого года сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Екатерину Шульман на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента. В июне текущего года суд отклонил ее апелляционную жалобу.

Политолога внесли в реестр иноагентов в апреле 2022 года вместе с журналистами Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и основателем и шеф-редактором The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций). За несколько дней до решения Минюста политолог уехала из России в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. При этом она заявила, что не претендует на статус полноценного эмигранта и не собирается «что-то изображать».

Ранее была названа общая сумма долгов иноагентов в бюджет России.

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