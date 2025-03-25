Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Роспотребнадзор: снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в Москве
close
Shutterstock

В Москве во всех возрастных группах отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По итогам 12-й недели в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная», — проинформировали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что «эпидемические пороги по совокупному населению не превышены».

До этого завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что в России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. По мнению эксперта, россиянам сейчас крайне важно уделить внимание мерам профилактики, особенно тем, кто находится в группе риска.

В Роспотребнадзоре 18 марта сообщали, что в России держится на высоком уровне заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в неделю регистрируется свыше 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

Ранее диетолог рассказала о пользе чесночного чая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами