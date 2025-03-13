Диетолог рассказала о пользе чесночного чая

Чесночный чай обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Летисию Гаспаретто.

По ее словам, в этом напитке содержатся аллицин, витамины C и B6, а также минералы селен и марганец. Последние помогут укрепить иммунитет и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чай на основе чеснока благоприятно влияет на кровообращение, способен уменьшить воспаления и контролировать артериальное давление.

«Также напиток обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным при простудных и вирусных заболеваниях», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что регулярное употребление в пищу чеснока полезно не только в качестве профилактики ОРВИ и гриппа. Если ежедневно съедать по одному зубчику чеснока, то это поможет предотвратить развитие тромбоза и болезни Альцгеймера, отметила она. По ее словам, за счет серосодержащих веществ чеснок является противовоспалительным и антибактериальным средством.

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