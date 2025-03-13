Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала о пользе чесночного чая

Диетолог Гаспаретто: чесночный чай укрепит иммунитет
close
Depositphotos

Чесночный чай обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Летисию Гаспаретто.

По ее словам, в этом напитке содержатся аллицин, витамины C и B6, а также минералы селен и марганец. Последние помогут укрепить иммунитет и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чай на основе чеснока благоприятно влияет на кровообращение, способен уменьшить воспаления и контролировать артериальное давление.

«Также напиток обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным при простудных и вирусных заболеваниях», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что регулярное употребление в пищу чеснока полезно не только в качестве профилактики ОРВИ и гриппа. Если ежедневно съедать по одному зубчику чеснока, то это поможет предотвратить развитие тромбоза и болезни Альцгеймера, отметила она. По ее словам, за счет серосодержащих веществ чеснок является противовоспалительным и антибактериальным средством.

Ранее была раскрыта неожиданная опасность любимого многими чая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами