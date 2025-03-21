«Началась третья волна»: россиян призвали защититься от ОРВИ и гриппа

В России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Россиянам сейчас крайне важно уделить внимание мерам профилактики, особенно тем, кто находится в группе риска, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова Общественной Службе Новостей.

Третий этап эпидсезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. В их числе – люди с хроническими и иммунодефицитными заболеваниями, наиболее подверженные заражению инфекциями. Протекает у них болезнь тяжело, поэтому важно уделить внимание профилактике.

«Первое — это, безусловно, прививка от гриппа. Конечно, делать её надо до начала эпидемического сезона, но, учитывая, что вакцины достаточно эффективны в любой период, привиться можно на любом этапе, - рассказала Малинникова. — Поэтому, если вы ранее не вакцинировались, то это не помешает — выработается иммунитет, и, возможно, вы всё-таки убережёте себя от инфекции даже весной».

Важно также избегать мест массового скопления людей, носить маску, объяснить детям важность соблюдения мер – избегания лишних контактов, мытья рук и так далее. Помимо рук, промывать нужно и нос, особенно после общественного транспорта или посещения людных мест, отметила инфекционист. Она также напомнила про медикаментозную профилактику – так, часто россияне используют препараты интерферонов, иммуномодуляторов и иммунокорректоров. Противовирусные как профилактику использовать нельзя, подчеркнула врач.

Для подбора эффективного препарата, который поможет укрепить иммунитет, следует обращаться к врачу, заключила Малиникова.

Напомним, в Роспотребнадзоре в конце минувшей недели сообщали, что в России держится на высоком уровне заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в неделю регистрируется более 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

Ранее врач рассказал, когда в России завершится сезон гриппа и ОРВИ.