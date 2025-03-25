В Турции арестовали фотографа AFP после акции в поддержку мэра Стамбула

Суд арестовал фотокорреспондента агентства France-Presse (AFP), гражданина Турции Ясина Акгюля. Он был задержан после акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Союза журналистов Турции.

Утверждается, что из девяти задержанных журналистов шестеро были освобождены под судебный контроль, среди них представитель AFP. Позже в отношении Акгюля было принято решение об аресте.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее Имамоглу получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции по утверждению кандидата на досрочных президентских выборах.