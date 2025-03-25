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Путин вручил премию худруку, балетмейстеру и хормейстеру ансамбля им. Локтева

Путин назвал ансамбль им. Локтева выдающейся школой самореализации юных талантов
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Владимир Вяткин/Владимир Вяткин

Ансамбль песни и пляски имени Локтева остается выдающейся школой самореализации юных талантов в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле, пишет РИА Новости.

25 марта Путин вручил художественному руководителю Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину, главному балетмейстеру ансамбля Марине Егоровой и главному хормейстеру ансамбля Анне Аверьяненко премию президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года.

«Ансамбль был и остается дружной большой семьей, выдающейся школой самореализации юных талантов. А званием «локтевец» по-прежнему гордятся и им дорожат», — сказал глава государства.

До этого лауреатами премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года.

В феврале Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Награды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.

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