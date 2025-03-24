Путин наградил приму-балерину Мариинского театра

Kауреатами премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ, секретаря Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимира Мединского.

Известно, что президент России Владимир Путин официально наградит лауреатов 25 марта.

Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года. Вручение наград приурочено ко Дню работника культуры — 25 марта.

Накануне Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

«Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью «Бюро АРТиКУЛ», город Москва», — говорится в документе о награждении.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.