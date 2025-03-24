В России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны

Девятов: если уехавшие артисты захотят вернуться в Россию, им нужно покаяться

Народный артист России Владимир Девятов раскритиковал уехавших из страны коллег, заявив, что их возвращение возможно только после публичного покаяния. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если они хотят вернуться, надо покаяться. Но я не вижу, чтобы они раскаивались в своем поступке. Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь, а потом называть страну гадостью?» — подчеркнул Девятов.

По его словам, многие артисты, покинувшие Россию, начали «оскорблять Родину», что неприемлемо даже при наличии иных взглядов.

Девятов также отметил, что за рубежом российским деятелям культуры сложно добиться успеха: «Местный рынок не готов их принимать. Исключения есть, но это редкость».

20 марта депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству культуры РФ ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 год.

До этого композитор Александр Зацепин осудил артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Он признался, что относится негативно ко всем россиянам, которые решили уехать насовсем после начала СВО. По его мнению композитора, людям следует оставаться в России, чтобы своей деятельностью помогать ей развиваться.

Ранее Милонов предложил поддержавшим Украину артистам «поцеловать себя в зад».